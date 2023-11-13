Залужный признал тяжелое положение ВСУ на фронте

AP Photo / Gleb Garanich/Pool ВСУ сталкиваются с тяжелой ситуацией на отдельных участках фронта. Соответствующее заявление сделал главком Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в беседе с председателем объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.
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