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Татар-информ

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Эксперты выделили основные темы предвыборных программ партий

Эксперты выделили основные темы предвыборных программ партий

Избирательная кампания 2026 года выходит на завершающий этап. Участники обсуждения на площадке «Экспертного клуба» рассказали об основных темах предвыборной повестки парламентских партий и особенностях нынешних выборов.

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