Ещё один инсайдер подтверждает существование обновленного ремейка Resident Evil ...

Ещё один инсайдер подтверждает существование обновленного ремейка Resident EvilНедавно появилась информация о том, что помимо предстоящей Resident Evil 9, и по всей видимости ремейка Resident Evil 5, компания Capcom так же планирует выпустить обновлённый ремейк Resident Evil на RE Engine, выход которого будет… источник.
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