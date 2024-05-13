Ещё один инсайдер подтверждает существование обновленного ремейка Resident Evil ...

Ещё один инсайдер подтверждает существование обновленного ремейка Resident EvilНедавно появилась информация о том, что помимо предстоящей Resident Evil 9, и по всей видимости ремейка Resident Evil 5, компания Capcom так же планирует выпустить обновлённый ремейк Resident Evil на RE Engine, выход которого будет… источник.