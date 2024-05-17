Расчеты РСЗО «Град» ночью разгромили опорпункты ВСУ у Часова Яра

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ночное время нанесли огневое поражение опорным пунктам Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР).
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