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Китай

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Си Цзиньпин выразил готовность совместно с президентом Республики Конго укреплять стратегическое партнерство

Пекин, 22 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг обменялся с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо поздравлениями по случаю 60-летия установления дипломатических отношений, пообещав совместно с Д.

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