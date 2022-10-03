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В Крыму призвали Маска сделать выводы об итогах референдумов

В Крыму призвали Маска сделать выводы об итогах референдумов

  Капитан запаса Горбачев: Илону Маску стоит поразмышлять о результатах референдумов Капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в  Капитан запаса Горбачев: Илону Маску стоит поразмышлять о результатах референдумов Капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев призвал основателя компаний Tesla и SpaceX, американского миллиардера Илона Маска поразмышлять об итогах прошедших референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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