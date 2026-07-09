Как я перестала бороться с глиной и построила дорожки на десятилетия

Признаюсь честно: мой первый опыт мощения садовых дорожек обернулся катастрофой. Я выбрала красивую вибропрессованную плитку, потратила уйму сил на укладку и была абсолютно счастлива результатом ровно до следующей весны.
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