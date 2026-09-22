Следивший за Черноморским флотом агент Киева: это бред, что я сделал

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео допроса агента Киева, который собирал данные об объектах Черноморского флота.
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