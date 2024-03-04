Премьер Литвы изменила предвыборный лозунг из-за Путина

РИА Новости / Алексей Витвицкий Премьер-министру и кандидату в президенты Литвы Ингриде Шимоните пришлось изменить предвыборный лозунг, поскольку он оказался похож на предвыборный лозунг президента России Владимира Путина в 2018 году, заявил руководитель штаба политика Миндаугас Линге.