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Премьер Литвы изменила предвыборный лозунг из-за Путина

Премьер Литвы изменила предвыборный лозунг из-за Путина

РИА Новости / Алексей Витвицкий Премьер-министру и кандидату в президенты Литвы Ингриде Шимоните пришлось изменить предвыборный лозунг, поскольку он оказался похож на предвыборный лозунг президента России Владимира Путина в 2018 году, заявил руководитель штаба политика Миндаугас Линге.

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