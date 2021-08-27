Семейная жизнь не сложилась, и супруги подали на развод. Но настоящую причину разрыва бывшая жена узнала спустя 2 года из объявления в Интер

Иногда так случается, что за пышной свадьбой вскоре следует развод. Никто не застрахован от подобного развития событий.
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