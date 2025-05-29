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Этот таинственный мир

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Океан становится темнее

Океан становится темнее

За последние 20 лет более пятой части мирового океана потемнело, что означает сокращение глубины фотической зоны — слоя воды, куда проникает свет и где обитает 90% морской жизни.

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