На пяти улицах Уссурийска до вечера не будет света 15 сентября

Временное отключение электричества ожидается 15 сентября. С 08.00 до 17.00 часов света не будет в домах по улицам Черемуховая, Вострецова, 101-127, 120-122а, Нестеренко, Топоркова, 120, 124, Устименко.
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