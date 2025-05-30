Владимир Гомельский: «План ЦСКА на вторую игру был удобен для «Зенита»

Счет в серии – 1-1. «В первой игре финальной серии тренер Пистиолис придерживался привычного ЦСКА плана – 4 игрока на периметре, движение мяча с угрозой передачи в краску, чтобы заставить соперника отказаться от привычной схемы подстраховки, использование неравноценных разменов с последующей атакой.
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