Мужчина приставал к девушке в метро Санкт-Петербурга и избил за попытку уйти

В Санкт-Петербурге в метро был задержан мужчина, который напал на девушку. По информации издания «Фонтанка», инцидент произошел, когда девушка находилась в полупустом вагоне, а к ней начал прижиматься неизвестный мужчина.
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