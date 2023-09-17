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Анжелика Крылова: «Приезд Морозов и Еременко никак не повлиял на Кагановскую и Ангелопола. У них был свой конфликт»

Анжелика Крылова: «Приезд Морозов и Еременко никак не повлиял на Кагановскую и Ангелопола. У них был свой конфликт»

Летом в группе Крыловой начали тренироваться Аннабель Морозов и Игорь Еременко.  «Приезд Аннабель и Игоря никак не повлиял на Василису и Валерия.

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