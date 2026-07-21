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Умереть на собственном огороде: шершень едва не убил владивостокского дачника

Умереть на собственном огороде: шершень едва не убил владивостокского дачника

Смертью едва не завершилась в минувшие выходные поездка на дачный участок для 51-летнего жителя Владивостока — после укуса шершня у него развился отек Квинке и случился анафилактический шок, сообщает PRIMPRESS.

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