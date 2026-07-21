Умереть на собственном огороде: шершень едва не убил владивостокского дачника

Смертью едва не завершилась в минувшие выходные поездка на дачный участок для 51-летнего жителя Владивостока — после укуса шершня у него развился отек Квинке и случился анафилактический шок, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии