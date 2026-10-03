В Архангельске расскажут о традициях Поморья и проекте «Вышитая Россия»

На встрече в гостинице «Двина» заслуженный учитель и народный мастер России Наталья Кузьмина представит свою работу «Кегостровский парус» для проекта «Вышитая Россия».
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