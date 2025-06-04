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Царьград

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Блефаропластика: Секрет молодости для мужчин и женщин от 30 лет

Блефаропластика: Секрет молодости для мужчин и женщин от 30 лет

Пластический хирург Андрей Леликов рассказывает о блефаропластике — популярной процедуре коррекции век для людей старше 30 лет.

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