В администрации города Иванове вновь произошли кадровые перестановки

В администрации Иванова произошли кадровые изменения. По нашей информации, Иван Захаров назначен замглавы администрации города и начальником управления жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики вместо Оксаны Гладун.
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