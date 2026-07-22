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Ивановские новости

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В администрации города Иванове вновь произошли кадровые перестановки

В администрации города Иванове вновь произошли кадровые перестановки

В администрации Иванова произошли кадровые изменения. По нашей информации, Иван Захаров назначен замглавы администрации города и начальником управления жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики вместо Оксаны Гладун.

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