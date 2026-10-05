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Царьград

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В Подмосковье от гриппа привились уже 510 тысяч жителей

В Подмосковье от гриппа привились уже 510 тысяч жителей

В Московской области продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа, в рамках которой прививку уже сделали около 510 тысяч жителей, при этом детей вакцинируют прямо в школах и детских садах.

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