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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский отразил 40 из 43 бросков «Вегаса», уступив в серии буллитов. У него 3 поражения в 3 играх за «Торонто» при 90,6% сэйвов

Вратарь « Торонто » Сергей Бобровский принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Вегасом » (3:4 Б).

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