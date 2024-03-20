Почему для краш-тестов не нужны высокие скорости?

Современные автомобили становятся все более высокоскоростными. Однако, автопроизводители и исследователи автомобильной безопасности работают «по старинке» — при проведении краш-тостов используют сравнительно невысокие скорости.
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