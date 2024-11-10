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Русское оружие

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❗️⚡️Усиленное звено из 6 стратегических ракетоносцев B-52H со 120

❗️⚡️Усиленное звено из 6 стратегических ракетоносцев B-52H со 120 стратегическими КР AGM-86C/D на АвБ "Эль-Удейд" в Катаре, а также более чем 2 полков F-15E "Strike Eagle" и полка F-22A, рассредоточенных на АвБ а Саудовской Аравии и ОАЭ, "замерли в режиме ожидания" дальнейших указаний из Пентагона, очевидно, в соответствии с решением, которое будет принято либо администрацией Байдена, либо уже администрацией Трампа после ответного комбинированного удара КСИР по Израилю.

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