Перед новым учебным годом в Петербурге проверили светофоры у школ

Специалисты также заменили около 40 поврежденных дорожных знаков. В Петербурге накануне 1 сентября проверили состояние светофоров, дорожных знаков, разметки искусственных неровностей у образовательных учреждений.
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