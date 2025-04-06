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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тим Цзю нокаутировал Джоуи Спенсера. Это его первая победа после двух поражений подряд

В ночь на 6 апреля в Австралии прошел вечер бокса, который возглавил бой за вакантный титул WBO Inter-Continental в первом среднем весе между Тимом Цзю (25-2) и Джоуи Спенсером (19-2).

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