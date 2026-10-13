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4 платья невесты, венчание в Рио-де-Жанейро и испанская вечеринка: член клана Кеннеди женился на бразильской певице

4 платья невесты, венчание в Рио-де-Жанейро и испанская вечеринка: член клана Кеннеди женился на бразильской певице

31-летний Конор Кеннеди, сын министра здравоохранения и социальных служб США Роберт Фрэнсиса Кеннеди — младшего и внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, женился на бразильской певице и актрисе Giulia Be (настоящее имя — Джулия Бургиньон Мариньо).

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