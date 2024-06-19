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Как выбрать бюстгальтер, чтобы чувствовать комфорт?

Бюстгальтеры — самый сложный элемент гардероба в плане примерки и подбора. Вне зависимости от того, покупаете вы женские бюстгальтеры оптом для бизнеса или в розницу для себя, вам потребуется разобраться в огромном разнообразии моделей, дизайнов, размеров.

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