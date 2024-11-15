Mash: у Касьянова могут изъять выставленную на продажу квартиру в Москве

У бывшего председателя правительства РФ Михаила Касьянова, ныне признанного в стране иностранным агентом, могут изъять квартиру в Москве, которую он получил в качестве служебной в начале 2000-х и сейчас пытается продать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии