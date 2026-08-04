Стартап Design Arena привлёк $7,9 млн на платформу, которая позволит моделям искусственного интеллекта учитывать вкусовые предпочтения пользователей

Сервис с 5,3 млн пользователей продаёт разработчикам моделей данные о человеческих предпочтениях и уже вышел на $60 млн годовой выручкиСтартап Intelligence, разработавший платформу Design Arena, объявил о привлечении $7,9 млн посевных инвестиций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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