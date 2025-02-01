МИД Узбекистана отреагировал на попытку поссорить Москву и Ташкент

МОСКВА, 1 февраля, ФедералПресс. Официальный представитель МИД Узбекистана Ахрор Бурханов написал в телеграм-канале, что спецслужбы Украины и Литвы пытались поссорить Москву и Ташкент при помощи сфабрикованного видео.
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