Нефть или не нефть – вот в чём вопрос Про российскую казнуСколько лет России предлагалось слезть с нефтяной иглы, уже и не сосчитать.
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Нефть или не нефть – вот в чём вопрос Про российскую казнуСколько лет России предлагалось слезть с нефтяной иглы, уже и не сосчитать.
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