Лента раскроет малоизвестные подробности жизни первого космонавта Земли после триумфального полета. Кадр со съемок документального фильма «Гагарин.
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