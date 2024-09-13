ФСБ пресекла незаконный оборот контрафактного табака в Херсонской области

ФСБ пресекла противоправную деятельность жителя Херсонской области, причастного к незаконному обороту контрафактной и немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.
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