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ФСБ пресекла незаконный оборот контрафактного табака в Херсонской области

ФСБ пресекла противоправную деятельность жителя Херсонской области, причастного к незаконному обороту контрафактной и немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

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