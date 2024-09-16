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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Партия "Новые люди" помогает животным из приюта найти дом

Партия "Новые люди" помогает животным из приюта найти дом

Всем желающим предложили выбрать для себя четвероногого друга Акция помощи бездомным животным / Фото: партия "Новые люди" Региональное отделение партии "Новые люди" в Алтайском крае совместно с зоозащитным движением "Мы в ответе за них" запустили акцию помощи бездомным животным.

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