Снайперы ВС РФ рассказали о своем отношении к иностранным наемникам ВСУ

Российские снайперы считают иностранных наемников ВСУ одной из приоритетных целей для себя.Российская газета Бойцы пояснили агентству, что иностранных наемников не трудно определить среди украинских боевиков.
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