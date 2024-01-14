Добрый Мир
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Добрый Мир

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Снайперы ВС РФ рассказали о своем отношении к иностранным наемникам ВСУ

Снайперы ВС РФ рассказали о своем отношении к иностранным наемникам ВСУ

Российские снайперы считают иностранных наемников ВСУ одной из приоритетных целей для себя.Российская газета Бойцы пояснили агентству, что иностранных наемников не трудно определить среди украинских боевиков.

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Комментарии
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Лев Добрый
Правильно ребята, косите наёмников ВСУ, как трын-траву на поляне и не только в полночь!🤠👍👈🗡️😎
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18 час.

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