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Военное обозрение

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Российские специалисты разработали новую систему для защиты объектов от ударных БПЛА самолётного типа

Российские специалисты разработали новую систему для защиты объектов от ударных БПЛА самолётного типа

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