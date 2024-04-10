СМИ узнали о подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана

Израиль готов нанести удар по атомным объектам Ирана, если столкнется с угрозой мести за смерть высокопоставленного иранского командира, убитого на прошлой неделе в Дамаске, пишет газета Elaph News со ссылкой на «представителя западной службы безопасности» из Лондона.