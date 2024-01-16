Гегемно вновь за старое

Сеет мир и демократию всеми доступными способами. А бомбардировка чужой страны это всё еще осуждаемо или это другое, потому что если бомбит США, то это называется "святая бомбардировка во имя демократии"? Понять трудно.
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