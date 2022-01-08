Куртуа отбил удар Гедеша с пенальти, но пропустил после добивания хавбека «Валенсии» головой

В 20-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» дома играет с «Валенсией» (3:1, второй тайм). На 75-й минуте главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота хозяев после того, как защитник Ферлан Менди нарушил правила, потянув форварда Маркоса Андре за руку и свалив его во время навеса.