КАМАЗ оформил победный дубль на шестом этапе «Шелкового пути-2024»«Шелковый путь»Гонщик КАМАЗ-мастер Эдуард Николаев одержал первую победу на спецучастках «Шелкового пути-2024», выиграв шестой этап в монгольском Ховде.
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