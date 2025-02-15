🏔 В Судаке спасли женщину, которая потерялась в горах Пострадавшая сама обратилась к сотрудникам МЧС с просьбой о помощи.
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🏔 В Судаке спасли женщину, которая потерялась в горах Пострадавшая сама обратилась к сотрудникам МЧС с просьбой о помощи.