Футболист «Спартака» перенес сложную операцию

Футболист «Спартака» Бабич перенес операцию на колене Футболист «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич перенес операцию на колене в одной из клиник в Белграде, сообщил московский клуб в своем Telegram-канале.
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