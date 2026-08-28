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Judge Again Rules Texas Drag Performance Law Unconstitutional

Judge Again Rules Texas Drag Performance Law Unconstitutional

Judge Again Rules Texas Drag Performance Law Unconstitutional Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, A federal judge on Tuesday again barred a Texas law that restricts public drag performances, ruling for a second time that the measure violates the U.

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