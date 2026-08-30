Талалаев: «Оффор был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа. Занимался не своим делом»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после матча 6-го тура РПЛ против «Родины» (3:0) высказал о качестве футбола и игре форварда Чинонсо Оффора, который вышел на замену во втором тайме и забил гол на 74-й минуте.