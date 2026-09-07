ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Жалели коллегу, которой не помогал муж. Ровно до того дня, пока она не вывела ссору на громкую связь в кабинете

Жалели коллегу, которой не помогал муж. Ровно до того дня, пока она не вывела ссору на громкую связь в кабинете

  Всегда поражали люди, которые тащат свое семейное грязное белье на всеобщее обозрение и заставляют посторонних в нем копаться.

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Владимир Акулов

Слабонервные  невротизированные  личности всегда   раздражены...Любая  мелочь  для  них  трагедия  мирового  масштаба...На  всё  нервные  сенситивы  реагируют  агрессивно...Жить  с  такими  очень  трудно.