Жалели коллегу, которой не помогал муж. Ровно до того дня, пока она не вывела ссору на громкую связь в кабинете

Всегда поражали люди, которые тащат свое семейное грязное белье на всеобщее обозрение и заставляют посторонних в нем копаться.
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Слабонервные невротизированные личности всегда раздражены...Любая мелочь для них трагедия мирового масштаба...На всё нервные сенситивы реагируют агрессивно...Жить с такими очень трудно.
Да пошлите ВЫ эту "курицу" с её проблемами подальше. Она просто вас вампирит.