Концерт “Память поколений” и 3D-шоу состоится у Зимнего театра Сочи 🗓 9 мая, 20:00 📍 Театральная, 2 👥 Вход свободный ⭐️ Расписание всех событий на 9 мая в Сочи 🛡 Интересный Сочи.
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Концерт “Память поколений” и 3D-шоу состоится у Зимнего театра Сочи 🗓 9 мая, 20:00 📍 Театральная, 2 👥 Вход свободный ⭐️ Расписание всех событий на 9 мая в Сочи 🛡 Интересный Сочи.