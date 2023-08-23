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Щербакова о свадьбе Косторной: «Я участвовала в ловле букета, но старалась встать позади всех, пряталась за остальными»

Свадьба Косторной и Георгия Куницы состоялась 12 августа.  «Это уже вторая свадьба, на которой я присутствую в качестве гостя, и обе были этим летом.

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