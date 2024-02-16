В России задумались об ограничении покупок в рассрочку

Центральный банк России задумался об ограничении покупок в рассрочку. Подобный вид услуг, по сути, является кредитованием, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, поэтому в ЦБ обсуждают возможное введение лимитов на их оформление.
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