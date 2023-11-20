Алкоголь и табак могут разрешить покупать по биометрии

Центр биометрических технологий (ЦБТ) изучает возможность развития сервиса подтверждения возраста для категоризированных товаров (алкоголя и продукции, содержащей никотин), пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора компании Владислава Поволоцкого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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