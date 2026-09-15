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Ящик Пандоры, или Кто запретит Трампу перекраивать Британию?

Ящик Пандоры, или Кто запретит Трампу перекраивать Британию?

Тема внезапного порыва Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в сторону выхода из состава Великобритании сегодня многими воспринимается на уровне политического анекдота.

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